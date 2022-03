Marta Demicheli, portacolori del Rugby Novi si fa valere oltralpe

NOVI LIGURE — Riscontri positivi per la rappresentativa piemontese under 15 femminile di rugby che ha partecipato sabato scorso al torneo di Grenoble e che vedeva impegnate dieci formazioni regionali francesi, più quella italiana e una svizzera. Le ragazze selezionate dalla federazione piemontese hanno ottenuto due vittorie su tre incontri.

Tra le italiane con la casacca biancorossa del Piemonte è scesa in campo anche Marta Demicheli, tesserata per il Rugby Novi. «Questa convocazione consolida e premia la tradizione del nostro sport a Novi Ligure – commenta il presidente biancoverde Michael Pierse – anche sul versante femminile che sta faticosamente riprendendosi dopo le difficoltà degli ultimi anni».

Rafforzare il legame tra la nostra zona e il rugby è l’obiettivo che la società si è data con uno sguardo al futuro: in questo contesto va letta l’iniziativa di ospitare Rossa Keane, responsabile dell’Irish Rugby Institute di Dublino, che nel fine settimana ha incontrato lo staff tecnico del Novi per aiutarlo a crescere nelle competenze e nelle metodologie di allenamento con i ragazzi.

Rugby, l'impegno dei giovani biancoverdi Settimane di trasferte per i giovanissimi atleti del Rugby Novi

È intanto ripresa in pieno l’attività dopo l’obbligata sosta dei primi mesi dell’anno. Novi ospiterà sabato dalle 10, sul campo del quartiere G3, una delle Feste del Rugby previste per gli Under 7/9/11. I bambini allenati dal coach Emanuele Platania incontreranno i pari età provenienti da due città dell’hinterland torinese: Rivoli e Moncalieri. Domenica trasferta ad Asti, invece, per gli Under 13 di Stefano Cantore: i biancoverdi se la vedranno in un quadrangolare con i padroni di casa del Monferrato, i cuneesi del Fossano e i cugini alessandrini del Cus Piemonte Orientale.