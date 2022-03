Forza e Virtù, secondo posto meritato per Braini, Fara e Ferrari

NOVI LIGURE — Secondo posto in classifica generale per le atlete della Forza e Virtù di Novi Ligure alla seconda prova regionale Silver di Serie D, che si è tenuta domenica a Biella. La squadra composta dalle ginnaste Carolina Braini, Lucrezia Fara e Federica Ferrari (assente per un’indisposizione Martina Gavazza) ha presentato buoni esercizi eseguiti con sicurezza e impegno conquistando un secondo posto nella classifica generale più che meritato.

La prestazione di tutte le ragazze è stata quindi positiva in particolare per quanto riguarda proprio la sicurezza con cui hanno affrontato i loro esercizi evidenziando una buona preparazione anche se con qualche piccola sbavatura che non è stata comunque determinante ai fini della classifica. Un risultato che soddisfa le allenatrici Isabella Germoglio, Carlotta Carraturo e Giulia Caglieris.