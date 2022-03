Un albero per il futuro al Cnosfap di Serravalle

SERRAVALLE SCRIVIA — Ieri gli studenti del Cnosfap di Serravalle Scrivia hanno messo a dimora dieci piantine di specie locali, collocate accanto al centro di formazione professionale, in un’area residenziale e commerciale poco verde. Le piante sono state assegnate ai ragazzi dai carabinieri della biodiversità che – insieme al ministero della Transizione ecologica e a numerosi istituti scolastici sul territorio nazionale – partecipano al progetto “Un albero per il futuro” per tutelare il patrimonio inestimabile delle riserve naturali e delle foreste demaniali.

Gli studenti mettono a dimora le piante donate dai carabinieri Al centro di formazione Cnosfap di Serravalle Scrivia, nell'ambito del progetto "Un albero per il futuro"