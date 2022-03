Mountain bike, due podi per i Cinghiali al Gran Prix Centro Italia

ANAGNI (FROSINONE) — Lunga trasferta per gli atleti della scuola di mountain bike I Cinghiali di Novi Ligure, che nel weekend hanno raggiunto Anagni in provincia di Frosinone per disputare la prima prova del Gran Prix Centro Italia, importante gara nazionale per le categorie giovanili.

Ottimo il bottino agguantato in terra laziale dai biker novesi. I primi a scendere in pista sono stati gli Esordienti, con Simone Pichetto (secondo sul podio) e Nicolò Corte (ottavo). Nella categoria Allievi, molto buona la gara di Pietro Moncalvo (terzo). Bene anche Amedeo Chiappuzzo (17esimo). Alle prime esperienze agonistiche Mirco Paveto che è riuscito a chiudere in zona punti guadagnando una 24esima piazza a centro gruppo. Impegno anche sul fronte delle granfondo per l’Under 23 Andrea Parodi: domenica si è presentato al via della Gf Muretto di Alassio portando a termine la sua prova.

Si guarda già al prossimo weekend, durante il quale i ragazzi novesi saranno impegnati in un’altra gara di livello nazionale, a Nalles in provincia di Bolzano. Al via anche il gruppo dei più piccoli, le categorie Giovanissimi, che disputeranno la loro prima gara di stagione in quel di Acqui Terme.