Gli eventi del weekend tra musica, teatro e solidarietà

NOVI LIGURE — Diversi appuntamenti sono in programma tra oggi e domani a Novi Ligure e dintorni.

Ab-bracciata collettiva in piscina

Alla piscina di Novi Ligure oggi e domani è in programma la manifestazione di sport e solidarietà “Ab-bracciata collettiva”. È una manifestazione nazionale, che nasce con lo scopo di migliorare l’integrazione sociale delle persone diversamente abili (in particolare, bambine e bambini con autismo e disturbi mentali). L’evento consiste in una “maratona natatoria” di 30 ore, che si tiene in contemporanea in varie città italiane. Ogni partecipante può contribuire nuotando, galleggiando, restando in corsia per almeno 15 minuti insieme al gruppo di ragazzi speciali che partecipano all’evento. L’evento è organizzato da “Tma - Metodo Caputo Ippolito” e a Novi da Aquarium.

Bambini al Maglietto

Oggi alle 10.30 il Museo dell’Apicoltura allestito al Maglietto, in frazione Merella a Novi, ospiterà i bambini del progetto “Viaggiando s’impara”, organizzato da Monile Viaggi e nato con l’intento di far conoscere ai più piccoli il territorio circostante. I bimbi visiteranno il museo, incontreranno un apicoltore e parteciperanno a un laboratorio con la cera.

Ruota panoramica

Questo pomeriggio a Novi Ligure è in programma l’inaugurazione della ruota panoramica (si sarebbe dovuta tenere ieri, ma è stata rinviata per maltempo).

Si ride con I Gobbi

Questa sera alle 21.00 presso il salone della chiesa di Ca’ del Sole a Serravalle Scrivia, la compagnia teatrale I Gobbi porterà in scena la commedia in tre atti di Ugo Palmerini “Quello bonanima”. Saliranno sul palco Giampaolo Lasagna, Gabri Bazzani, Marco Carrea, Emilia Dallafiore, Mauro Oliveri, Elisa Cecchi, Lisetta Sgrò, Luca Roatta; regia di Kito Gobbi. Ingresso a offerta. L’intero incasso sarà devoluto all’iniziativa “Porta un disabile in vacanza a Piuzzo”, del Lions Club. Il club della val Borbera, negli anni scorsi, ha curato la ristrutturazione e l’allestimento di quattro camere da due posti letto ciascuna, predisposte per accogliere ragazzi diversamente abili, oltre a due camere per gli accompagnatori.

Musical a Stazzano

Domenica pomeriggio il musical fa tappa a Stazzano con “Musicaltrip”. Alle 16.30, nel salone parrocchiale, appuntamento con lo spettacolo organizzato da Les Salonnieres, UniDueValli, Amici dell’Arte, Amici della Musica e parrocchia di San Giorgio. Interpreti Raffaele Cecconi, Marco Battelli, Luca Pini, Sonja Berti, Carlotta Cecconi, Daniela Puggioni, Scuola di tango Alma Latina, Scuola di Bollywood di Anna Mara, Cristiana Emoli. Ingresso a offerta. Il ricavato andrà alla Croce Rossa di Serravalle Scrivia per aiutare le famiglie ucraine.

Fiera di San Giuseppe a Persi

Domenica a Persi (Borghetto Borbera) è in programma la 19esima fiera di San Giuseppe. Per tutto il giorno il borgo sarà sede di esposizioni di bestiame, trattori d’epoca, macchine agricole, attrezzature per il giardinaggio, bancarelle di artigianato e di prodotti enogastronomici. In occasione della fiera, al mattino, si terrà uno screening gratuito per il diabete organizzato dal Lions Club della val Borbera.

Plastic Free a Carrosio

Domenica a Carrosio i volontari di Plastic Free, insieme a tutti coloro che vorranno partecipare, organizzano una mattinata per ripulire alcune zone del paese dai rifiuti abbandonati. Appuntamento alle 9.00 presso la cappelletta dei Ss. Sebastiano e Rocco, sulla provinciale 160 in direzione di Voltaggio. Info 333 2195462.