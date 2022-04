La Bollente, playoff al sicuro. Novi domina a Lavagna

LA SPEZIA - La vittoria, in rimonta, e i playoff al sicuro. "Basterà ancora vincere una delle prossime gare e anche il primo posto sarà matematico". Festeggia La Bollente Negrini, che riesce a cambiare l'inerzia di una partita iniziata male, contro Nuova Pallavolo San Giovanni, una delle formazioni più in forma della serie B maschile, e la chiude 3/1, allungando sulla seconda, Alto Canavese, che perde un punto contro l'altra compagine spezzina, Zephyr.

Inizio contratto, le scorie del ko di sette giorni prima condizionano il rendimento. I coach Negro e Astori sono ancora in emergenza, fuori Bolla (che potrebbe essere preservato per i playoff) e Di Miele, dentro titolare il baby Bragagnolo, 17 anni, schierato come opposto, prodotto del vivaio termale. Il primo parziale è di Spezia, con poca lotta, 25/16, ma nel secondo la gara svolta, "alcuni muri vincenti e battute efficaci e il controllo della gara passa tutta dalla nostra parte". Il pareggio con il 22/25, poi gioco e punteggio saldamente nelle mani di Acqui, 15/25, 14/25, il risultato mai in discussione, "nonostante una prestazione non bella - sottolinea il ds, Stefano Negrini - almeno nella prima parte, ma migliorata anche con la crescita di tutti". Scarrone a tempo pieno, banda insieme a Bettucchi, Bragagnolo opposto ("anche se lui nasce banda") Corrozzatto in palleggio, centrali Zappavigna e Perassolo, dal secondo set sostituito da Piasso. "Pochi cambi a disposizione, anche per questo la vittoria pesa molto".

Novi, e sono tre

Pronostico annunciato. E pienamente rispettato per Novi Pallavolo. In casa di Admo Lavagna, penultima della classe, un 3/0 veloce e senza sbavature: gioca solo la squadra di Dogliero e lo fa con personalità, quasi senza resistenza degli avversari. Terzo successo consecutivo, continua la scalata alla classifica, che dà motivazioni supplementari. Non c'è, di fatto, partita, 14/25 nel primo, 16/25 nel secondo e, nel terzo, solo un accenno di reazione dei liguri, ma chiusa in fretta, 21/25.

Alessandria vola, Ovada quasi salva Posizioni quasi definite in C femminile. Nella maschile la Plastipol può ancora sperare

Euromac, un set non basta

Lo scontro diretto con L'Alba Volley frena Euromac Mix Casale, in B2 femminile. Le ragazze di coach Francesco Ercole cedono in volata il primo set, 25/23 e nel secondo accusano il colpo, 25/13 per le albesi. Fiammata di orgoglio, e di gioco ritrovato, nel terzo, vinto ai vantaggi, 24/26 per rientrare in partita. Ma l'effetto si esaurisce in fretta, 25/17 per Alba e classifica che, dopo una scalata importante, adesso è bloccata.

Occasione Acqui

Oggi gara verità, in B1, per Arredo Frigo Valnegri Acqui: alle 17.30, in casa del fanalino Orago, la grande occasione, per le termali, di tornare in zona salvezza. Le avversarie non hanno mai vinto e Igor Trecate, che ha gli stessi punti di Acqui ma fino a questo turno era avanti per il quoziente set, ha perso secco a Legnano. Un successo pieno porterebbe Bondarenko e compagne a +3 sulla zona calda.