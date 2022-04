Cantieri per fogne e acquedotto, un mese di disagi alla viabilità

NOVI LIGURE — Al via a Novi Ligure due cantieri che non mancheranno di provocare qualche problema alla viabilità. Il primo in via Amendola, per la riparazione di una condotta fognaria; il secondo in via Verdi, per il rifacimento della rete dell’acquedotto.

In via Amendola, fino a venerdì 15 aprile, sarà interdetta la sosta e la circolazione nel tratto tra via Ginocchio e via IV Novembre. I veicoli provenienti da via Crispi o via Ginocchio dovranno obbligatoriamente svoltare verso via Monte Sabotino, da lì potranno procedere per via Mazzini o reimmettersi in via IV Novembre e in via Amendola.

In via Verdi invece i lavori andranno avanti per tutto il mese. Anche in questo caso, in base all’avanzamento del cantiere, sarà interdetta la sosta, mentre la circolazione sarà a senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri. Il tratto interessato dai lavori è quello che va dall’incrocio tra via Verdi e via Cavallotti e il sottopasso ferroviario verso via Raggio e corso Marenco.