Caraccio, per i campionati italiani bisognerà attendere

ARCORE (MONZA) — Non è riuscito a centrare l’obiettivo della qualificazione diretta ai campionati italiani, ma ha disputato comunque un’ottima prova Mattia Caraccio, il portacolori della Forza e Virtù di Novi Ligure che sabato ha partecipato al campionato interregionale Gold Allievi di ginnastica artistica.

Ad Arcore, Mattia è stato impegnato nella categoria Allievi 4ª Fascia e si è piazzato 14esimo. Solo i primi tre purtroppo venivano qualificati direttamente agli italiani, ma il programma prevede una seconda fase di qualificazione per tutti “gli esclusi” che si terrà a fine mese a Civitavecchia.

«Mattia ha disputato un’ottima prova, sporcata da un paio di cadute che lo hanno penalizzato sul punteggio finale. Per questa competizione abbiamo inserito nuovi elementi più competitivi e abbiamo buone speranze per la gara di Civitavecchia dove possiamo migliorare le esecuzioni per raggiungere un punteggio più elevato e cercare di centrare la qualificazione agli italiani», dicono dalla Forza e Virtù di Novi Ligure.