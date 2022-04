Ex Ilva, infortunio sul lavoro: dipendente ferito alle dita di una mano

NOVI LIGURE - "Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Novi Ligure si è verificato un grave infortunio sul lavoro: un dipendente dell’ex Ilva di Novi Ligure, che lavorava nel reparto zincatura, si è ferito gravemente alle dita di una mano": a segnalarlo Fim, Fiom e Uilm di Alessandria, che aggiungono che "sono ancora in corso le verifiche e gli accertamenti da parte delle autorità competenti".

"Questo è l’ennesimo episodio di infortunio che registriamo in provincia di Alessandria - sottolineano i sindacati - Si torna a ribadire la necessità di portare avanti un percorso mirato di sensibilizzazione all’interno delle aziende, grandi e piccole senza distinzione alcuna, che coinvolga i lavoratori e le aziende stesse sull’importanza della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. La situazione è diventata emergenziale in tutta Italia, anche la nostra provincia non si esime e sta registrando continui episodi di infortunio sui luoghi di lavoro, per non parlare degli infortuni mortali come quello dello scorso venerdì alla Cavalleri di Arquata Scrivia. Il rispetto puntuale, sistematico e rigoroso delle norme sulla salute e la sicurezza, oltre all’esigenza di maggiori controlli da parte degli enti preposti è l’unica strada possibile da seguire".