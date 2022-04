Winetellers: ballate, canti e violino protagonisti a teatro

CASSANO SPINOLA — Canzoni originali e d’autore saranno al centro del prossimo appuntamento musicale organizzato dal Gavazzana Blues. Si ritorna questa volta a Cassano Spinola, nel teatro Lux. Stasera alle 21.30 suoneranno i Winetellers, protagonisti di una serata dove la musica folk viene rivisitata in maniera sapiente. Come da tradizione, l’ingresso è libero per i soci (è possibile sottoscrivere la tessera annuale sia la sera stessa, sia tramite il sito web dell’associazione Gavazzana Blues) sino ad esaurimento posti, ma rimane obbligatoria la prenotazione utilizzando il modulo “Reservio” sul sito, raggiungibile all’indirizzo www.gavazzanablues.it. Informazioni: cell. 348 814 2838.

I Winetellers sono un trio acustico dedito al folk immerso in un'atmosfera bohemienne ed hippie al medesimo tempo, che propone ballate e cori come nella migliore tradizione degli anni Sessanta e Settanta impreziositi dal delicato suono dei loro strumenti. Rincorrono un percorso eclettico e personale nella storia musicale di un'epoca d'oro per il cantautorato internazionale, miscelando con sapienza brani originali e cover d'autore. Il trio è composto da Christian Draghi (voce e chitarra), Riccardo Maccabruni (voce, tastiera e fisarmonica) e Alice Marini (voce e violino).