Ilaria Bergaglio veste l'azzurro

NOVI LIGURE - Dal biancoceleste dell'Atletica Novese all'azzurro della nazionale.

Una convocazione sognata, attesa, legittimata con i risultati, che diventa realtà: Ilaria Bergaglio rappresenterà l'Italia ai Mondiali sulla distanza dei 100 chilometri, in calendario il 27 agosto a Berlino.

Il traguardo di un percorso di crescita nelle gare sulle lunghe distanze: l'atleta di Gavi ha deciso quasi due anni fa di dare una svolta alla sua storia sportiva, con l'appoggio di Fabrizio Lavezzato, che solo tre giorni fa ha stabilito il suo nuovo 'personal best' sulla maratona. In questi lunghi mesi, anche nel lockdown, Bergaglio non si è riparmiata, allenamenti, grandi sacrifici, dedizione totale, vittorie e piazzamenti. Fino alla chiamata dello staff federale.

Festeggiata da tutti i tesserati e i dirigenti della società di Novi. "E' la prima volta che uno di noi arriva in nazionale - il commento - Non potevamo avere regalo più bello per i 50 anni di fondazione".