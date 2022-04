"Festen", la cena di famiglia svela l'ipocrisia del potere

NOVI LIGURE — Domenica sera al teatro Marenco di Novi Ligure andrà in scena “Festen – Il gioco della verità”, spettacolo tratto dall’omonimo film danese del 1998 diretto dal premio Oscar Thomas Vinterberg. Considerato ormai un classico del teatro europeo, la trasposizione italiana per la regia di Marco Lorenzi vede come interpreti Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Elio D’Alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella e Angelo Tronca.

La pièce racconta di una grande famiglia dell’alta borghesia danese, i Klingenfeld, che si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca. Ma il discorso di auguri del figlio maggiore cambierà per sempre gli equilibri della famiglia, svelando ipocrisie e doppiezze. La festa si trasforma in un gioco al massacro volto a mettere in discussione, in un crescendo di tensione, il precario equilibrio familiare fondato su rapporti falsi, segreti indicibili e relazioni malsane.

L’opera scava all’interno dei tabù più scomodi, affrontando la relazione con la figura paterna. «Festen apparentemente sembra raccontare una festa di famiglia – dice il regista Marco Lorenzi – Ma in verità ha a che vedere con il nostro rapporto con la verità, con il potere e con l’ordine costituito. Sono sempre più sicuro che il nostro Festen sia una comunità di esseri umani che recitano una commedia mentre uno di loro combatte come un pazzo per mostrare che in realtà sono tutti in una tragedia».

Lo spettacolo sarà anticipato alle 16.30 con un momento di approfondimento sul teatro. Il direttore artistico del Marenco, Giulio Graglia, analizzerà il genere drammatico familiare e in particolare l’opera “Chi ha paura di Virginia Woolf” di Edward Albee con reading in cui sarà coinvolto anche il pubblico e approfondimenti. Alle 18.00 invece sono in programma le consuete interviste con gli artisti protagonisti dello spettacolo serale.