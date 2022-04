Mountain bike, i Cinghiali a Nalles fanno un bottino d'esperienza

NALLES (BOLZANO) — Quasi 500 ragazzi si sono dati appuntamento a Nalles, in provincia di Bolzano, per una importante gara nazionale di mountain bike. Presenti anche sette atleti della scuola I Cinghiali di Novi Ligure.

I più giovani sono stati i primi a scendere in pista, gli esordienti del primo anno. Per la compagine novese si sono schierati al via Simone Grenghi, che ha chiuso al 31esimo posto, e Cesare Giritto (60esimo). Simone Pichetto ha guadagnato un ottimo 12esimo posto; peccato invece per Nicolò Corte che ha visto sfumare la zona punti in cui si era portato al primo giro.

Buona anche la prova di Pietro Moncalvo tra gli Allievi (20esimo). Sono scesi in pista anche Amedeo Chiappuzzo e Federico Barbieri.