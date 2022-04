Due 'Avvisi orali' del Questore di Alessandria

NOVI LIGURE - Su segnalazione del personale della Divisione Anticrimine della Questura di Alessandria, sono stati emessi due provvedimenti di 'Avviso Orale'. Il primo nei confronti di un 30enne marocchino residente a Novi Ligure, già allontanato dalla città di Genova con Foglio di via Obbligatorio emesso dal Questore di Genova, poiché denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il secondo per un italiano di anni 45 residente a Serravalle Scrivia, resosi responsabile di danneggiamento aggravato di un’autovettura.