Rugby, il novese Cantore "coach of the Day" al torneo di Sanremo

SANREMO (IMPERIA) — Un piazzamento d’onore è il risultato della trasferta del Rugby Novi Under 13 al settimo Festival del Rugby di Sanremo, disputato sabato scorso. Il torneo – che vedeva la partecipazione di squadre provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia e anche dall’estero – era diviso in due gironi.

Sconfitti dall’Ivrea e dal Rho, i biancoverdi hanno invece vinto contro i liguri delle Province Unite, l’Imperia e il Sanremo. Alla fine i novesi si sono guadagnati il quinto posto nella classifica finale.

«Non posso che essere contento dei ragazzi – dice il coach Stefano Cantore – è un risultato importante perché dimostra i progressi che stanno ottenendo. Davanti a noi sono arrivate formazioni che hanno una base di praticanti ben più ampia della nostra e questo ci inorgoglisce».

A dimostrazione del lavoro sul campo è arrivato il riconoscimento a Cantore come “Coach of the Day”, un premio assegnato dallo staff tecnico del Sanremo all’allenatore che più si è distinto nella guida della propria squadra. Questa era formata da Sohaib Bouanane, Matteo Canepa, Alessio Capasso, Simone Crisafulli, Nicolò Giacomello, Matteo Marcazzan, Emanuele Mazzariello, Jayden Martin Patacsil, Matteo e Pietro Pintilii, Antonio Siniscalco, Tommaso Tricarico.