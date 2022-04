GAVI — Si è spento ieri Armando Di Raimondo, volto noto a Gavi, sulla cui storia aveva scritto diversi volumi. Genovese, dirigente e consulente d’azienda nella vita professionale, dedicava il proprio tempo libero alla passione per la storia locale. Era anche stato tra i fondatori degli Amici del Forte di Gavi, l’associazione nata nel 2007 con lo scopo di valorizzare l’antica fortezza e farla conoscere al pubblico.

A dare notizia della scomparsa di Di Raimondo è stato Andrea Scotto, secondo presidente degli Amici del Forte, dopo Nicola Galleani D’Agliano. «Le lacrime passeranno, resterà la gratitudine per averti avuto come maestro, e amico. Se nel Regno dei Cieli ci fosse un Archivio Generale, ti ritroverei di sicuro lì», ha scritto Scotto ricordando l’impegno di Armando Di Raimondo per la ricerca storica attraverso la sistematica consultazione di documenti originali, conservati in archivi pubblici e privati.

L’opera di ricerca storica di Armando Di Raimondo è durata oltre quarant’anni. Nella sua veste di ricercatore ha curato numerose pubblicazioni basate sul reperimento di documentazione inedita. Si è occupato molto della storia di Genova e dell’Oltregiogo, in particolare di Gavi e del suo Forte.

Negli ultimi anni, aveva anche combattuto una battaglia contro la burocrazia, per fare in modo che alcuni antichi cannoni con lo stemma della Repubblica di Genova, conservati nei magazzini del Museo dell’Artiglieria di Torino, potessero essere ricollocati al Forte di Gavi, a cui si presuppone che appartenessero.