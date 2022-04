Corso di storia del territorio: si comincia con le origini romane

NOVI LIGURE — Al via l’iniziativa “Storia e bellezza tra Appennino e pianura”, organizzata dall’associazione FormaCivicaNovi. Si tratta di una serie di incontri, aperti a tutti, con partecipazione gratuita, che si terranno il giovedì sera, alle 21, presso la Casa del Giovane di Novi Ligure, in via Gagliuffi, tutti a tema storico-artistico.

Un progetto “in rosa” – tutte le relatrici sono donne – «che abbiamo potuto realizzare solo ora a causa della fine di molte limitazioni legate all’emergenza Covid, situazione che ci permetterà di tenere le iniziative in presenza, con il solo uso della mascherina chirurgica», dicono dall’associazione.

Aprirà la serie di incontri Laura Moro, che giovedì 21 aprile, alle 21, racconterà “Il popolamento a Nord del Tanaro dall’età romana alla fondazione di Alessandria – Analisi sull’ubicazione di Bergoglio attraverso l’archeologia di superficie”.

Si tratta di una pagina poco nota della storia del nostro territorio, un po’ perché consideriamo la colonizzazione romana focalizzata sulle città di “Derthona”, “Libarna” e “Aquae Statiellae”, un po’ a causa della nascita della città di Alessandria che ha avuto un impatto importante sulla storia dell'attuale provincia, anche dal punto di vista geografico e demografico.

Un esempio è quello dell’antico abitato di Bergoglio, uno dei “soci fondatori” di Alessandria, collocato tradizionalmente sul sito dell’attuale Cittadella di Alessandria ma che le risultanze delle indagini archeologiche indicano si trovasse altrove, in un territorio spopolatosi a causa delle invasioni barbariche e nel quale, a cavallo del fatidico “anno Mille”, si svilupparono centri abitati che furono alla base della nascita e della prosperità di Alessandria.

Grazie alla disponibilità della Comunità pastorale Santa Teresa di Calcutta, seguiranno altre serate sempre di giovedì alla Casa del Giovane di Novi Ligure, nelle date del 5 maggio, 12 maggio, 19 maggio, 9 giugno e 16 giugno.