Tornano al Forte le visite in costume con la principessa Gavina

GAVI — Al forte di Gavi tornano le visite guidate in costume, organizzate dal Rotaract Club Gavi-Libarna, in collaborazione con Interact, Rotary e Polo museale del Piemonte. Le visite si terranno sabato 23 aprile e saranno rivolte principalmente a famiglie con bambini: si parlerà in particolare della principessa Gavina (o Gavia), alla quale secondo la tradizione è legata la nascita del borgo di Gavi.

Sarà un’occasione per conoscere la leggenda della principessa e del suo paggio, ma anche per immergersi nella vita della corte imperiale e scoprire la spericolata fuga del maggiore Jack Pringle durante la Seconda guerra mondiale, una vicenda questa storicamente accertata.

Le visite partiranno alle ore 10, 11, 12, 14, 15 e 16. Prenotazione obbligatoria con almeno un giorno di anticipo: Alessia 347 4105460 o Federica 334 2510646. Il costo della visita è compreso nel prezzo del biglietto per l’accesso al Forte: intero 5 euro; ridotto 2 euro per ragazzi dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni.