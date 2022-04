Ottava di Pasqua, alla Pieve torna la festa della tradizione

NOVI LIGURE — Domenica 24 aprile alla chiesa della Pieve di Novi Ligure verrà celebrata la tradizionale festa dell’Ottava di Pasqua. Alle 16.00 è prevista la messa presieduta da monsignor Mario Bonati, vicario generale della Diocesi di Tortona cui seguirà la processione per le vie del quartiere accompagnata dai Crocifissi delle Confraternite e dalla banda Romualdo Marenco.

Nel pomeriggio presso il piazzale della Pieve saranno allestite le bancarelle d’artigianato e la lotteria, i gonfiabili per i bambini e il tiro a segno e si potranno gustare le frittelle e i canestrelli della Pieve. Verranno esposti alcuni lavori di creatività da “Arte in mano” e le automobili da Energy Car. Dalle 15.00 alle 16.30 sarà organizzata una passeggiata in carrozza.

Presso il parco Aurora sarà organizzato il percorso ludico culturale “I giochi dei nonni” e l’asd “I Tre Ponti” di Cassano Spinola proporrà il battesimo della sella; si potrà giocare al minigolf e fare merenda. Saranno presenti anche i volontari dell’Arca Novese con gli amici a quattro zampe del canile.

La festa sarà anticipata sabato 23 aprile alle 21 da un concerto vocale e strumentale del coro Novincanto, sempre alla chiesa della Pieve. Il coro sarà diretto da Cecilia Lee Hyo In e l’accompagnamento al pianoforte sarà curato da Eun Mi Park.