Mountain bike, sulla pista dell'Elba quinto posto per i Cinghiali

ISOLA D’ELBA — È stato un weekend molto intenso quello di Pasqua per i Cinghiali: gli atleti della scuola di mountain bike di Novi Ligure si sono ritrovati all’Isola d’Elba per una importante gara nazionale. La gara si è svolta a Capoliveri nella zona delle vecchie miniere, una zona caratterizzata da polvere ferrosa di colore rossiccio tanto da far sembrare un luogo quasi surreale.

Ottima la prestazione di Simone Pichetto nella categoria Esordienti secondo anno. Scattato nel gruppo dei primi, transitava 12esimo al primo passaggio. Da lì ha iniziato con un forcing che gli ha permesso di superare diversi avversari risalendo fino alla quinta posizione. Buona anche la prestazione di Pietro Moncalvo tra gli Allievi secondo anno.

Per la squadra novese erano presenti altri atleti: Simone Grenghi, Cesare Girotto, Luigi Gualco, Amedeo Chiappuzzo, Federico Barbieri e Mirco Paveto.

Mountain bike, i Cinghiali a Nalles fanno un bottino d'esperienza Gli atleti della scuola di Novi Ligure in provincia di Bolzano per una importante gara nazionale

All'Elba gara anche per le categorie Giovanissimi che ha visto un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze novesi prima tifare i propri compagni più grandi e poi scendere in pista anche loro.

Tanto il divertimento e per loro prime esperienze fuori regione. Per i più piccoli il prossimo appuntamento sarà già domenica prossima a Canelli per la prima prova del challenge piemontese Mtb Trophy. I più grandi invece saranno di nuovo impegnati in una trasferta fuori regione in quel di Pordenone.