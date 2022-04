Centrato un "5" al Super Enalotto: premio da 30 mila euro

NOVI LIGURE — Vinti quasi 30 mila euro al Super Enalotto grazie a una schedina giocata ieri alla tabaccheria di piazza Sant’Andrea, a Novi Ligure. L’ignoto vincitore ha centrato un “5” e si è aggiudicato 29.908,25 euro. Nella stessa tabaccheria erano già stati vinti oltre 60 mila euro con l’Eurojackpot. «Non ho idea di chi sia il fortunato, ma come si dice in questi casi, spero che il premio vada a qualcuno che ne ha realmente bisogno», dice il titolare Daniele Pittarello.

Che aggiunge: «Il regalo più bello? Se il vincitore ci aiutasse a comprare le medicine per l'Ucraina. Garze, bende, antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, vitamine... Serve di tutto. Mille euro di farmaci farebbero una bella differenza per la popolazione ucraina, mentre per il vincitore non sarebbe poi molto. Ovviamente l'anonimato è garantito».