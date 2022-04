Alessandria e Gavi volano ai playoff

ALESSANDRIA – Nelle ultime giornate di campionato le motivazioni sono, se non tutto, una buona parte delle vittorie: Alessandria Volley supera così 3-1 (25-21 25-17 22-25 25-20) Cantine Rasore Ovada nell’ultimo appuntamento della regular season di fronte al pubblico amico, ma a fine gara possono festeggiare entrambe.

Se per le ospiti è, infatti, arrivata la certezza della permanenza in serie C anche per la prossima stagione, le padrone di casa difendono il terzo posto dall’attacco di Safa2000, battuto a Venaria 3-2, e nell’ultimo turno partiranno con due lunghezze di vantaggio nella sfida incrociata fra le squadre qualificate per i playoff del girone: Safa2000 infatti ospiterà la capolista Lilliput mentre Alessandria farà visita a Fortitudo Occimiano. Proprio le ragazze di Gombi, nonostante il secco 3-0 (25-12 25-14 25-17) a Mokaor Vercelli, rimangono al secondo posto: Lilliput – che comunque aveva già chiuso i conti nella giornata precedente - schianta con il medesimo punteggio il fanalino di coda To.Volley e mantiene le sette lunghezze di vantaggio sulle monferrine. Pesa invece molto la sconfitta di Zs Ch Valenza che perde 3-1 (25-15 20-25 25-22 25-23) in trasferta con un Montalto Dora che aveva ancora una minima speranza di agganciare i playoff: le orafe restano al terzultimo posto, ma nell’ultima giornata hanno la possibilità di espugnare il terreno di To.Volley e sorpassare PlayAsti che sarà di scena sul campo di Cantine Rasore.

In C maschile arriva, come previsto, una sconfitta 3-0 (25-20 25-18 25-16) sul campo della capolista Stamperia Alicese Santhià per Plastipol Ovada, che mantiene però uno e due punti di vantaggio rispettivamente su Chieri e Hasta Volley. L’ultimo turno, che vedrà gli ovadesi ospitare Parella Torino penultimo in classifica, sarà quello decisivo per la salvezza.

L’impresa in D femminile è di Volley Pirates Gavi, che piega 3-2 (25-14 25-13 13-25 17-25 15-9) la capolista Canelli e stacca con un turno di anticipo il biglietto per i playoff: nell’ultima giornata dovrà solo difendere il terzo posto guadagnando almeno un punto sul terreno del To.Play. Primi tre punti nei playoff maschili per Acqui Terme: un secco 3-0 (25-22 25-9 25-20) a Chisola Volley all’esordio nel girone C, mentre Alessandria è di scena oggi pomeriggio a Mondovì.