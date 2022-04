Novese, vetta a un passo. Tutti i finali di giornata

Sorprese, emozioni e purtroppo anche i primi verdetti. Tanti, come sempre, gli spunti nella domenica di calcio dilettantistico: ripercorriamo quello che è successo passando in rassegna le varie categorie.

In serie D vola il Casale, rallenta ancora Hsl Derthona: la compagine di Sesia regola 1-0 l'Imperia grazie a un gol di Silvestri e consolida la propria posizione in virtù del 12° risultato utile consecutivo. Zichella, invece, si fa raggiungere in pieno recupero dal Gozzano, che trova l'1-1 grazie a una rete del portiere.

Eccellenza: il Castellazzo perde 1-0 a Lucento ed è matematicamente retrocesso in Promozione, verdetto amarissimo al termine di una gara maledetta, che emblema dell'intera stagione. Male, molto male, anche l'Acqui, che ad Asti contro San Domenico Savio spreca due gol di vantaggio e finisce per perdere 3-2. Grave infortunio a Cirio.

Promozione: dopo il pari con polemiche tra Luese Cristo e Asca, le inseguitrici non sprecano l'occasione. La Novese vince 2-1 a Bacigalupo (Cimino e Merlano) e ora è distante solo un punto dalla vetta, mentre la Pro Villafranca - che batte Pozzomaina all'ultimo respiro - si trova a due lunghezze. Attenzione anche alla PastorStay, corsara a Mirafiori, e a sua volta sempre più in ascesa. L'Arquatese pareggia al 50' della ripresa contro la Valenzana Mado, 0-0 tra Gaviese e Ovadese.

In Prima Categoria grande risposta del Felizzano, che dà tre calci alla crisi e supera 3-1 la Fulvius a domicilio. Impresa della Capriatese, che piega 1-0 lo Spartak, 2-2 tra Tassarolo e Solero, colpo esterno del Cassano capace di andare a vincere sul terreno della Spinettese.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria la Frugarolese sbriga la pratica Predosa e mette pressione all'Atletico Acqui. Da segnalare anche il larghissimo successo del Sale (8-0 a Pozzolo), il 3-2 della Castelnovese a Casalnoceto e l'1-0 con cui il Libarna regola la Boschese.

Chiusura dedicata alla Terza Categoria, dove Fortuna Melior lancia un segnale importante vincendo 4-2 a Garbagna, ma i Boys replicano travolgendo 5-0 l'Aurora. Derby alessandrino alla Junior Asca, 2-1 contro la Don Bosco.