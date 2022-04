"Spazio alla conoscenza", studenti novesi protagonisti a Procida

PROCIDA (NAPOLI) — Comincia oggi la trasferta dell’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure a Procida, eletta capitale italiana della cultura 2022. Il team “Spazio alla conoscenza” rappresenterà l’istituto novese per trasmettere l’impegno a favore della cultura scientifica ad altre scuole e a chi ama la scoperta e la conoscenza.

La giornata di oggi sarà completamente dedicata alla presentazione delle esperienze, dei progetti condotti da studenti con il supporto dei loro docenti, degli ospiti, ovvero, ingegneri, ricercatori e fisici che hanno messo a disposizione le loro conoscenze: gli studenti del corso di Elettronica condurranno tutti i collegamenti in streaming con il sostegno e la supervisione dei docenti Corrado Campisi, Mauro Bisio, Alessandra Plotegher e Katia Tonzillo affiancati anche da una rappresentanza di alunni dei corsi di indirizzo di Turismo, Finanza e Marketing, Biologico e Agraria.

Fitta l’agenda degli appuntamenti: a partire dalle 9.00 di oggi con i saluti istituzionali del sindaco di Procida e dei presidi degli istituti coinvolti, tra cui Mario Scarsi del Ciampini Boccardo. Poi toccherà alla senatrice Susy Matrisciano per proseguire con Jean Marc Christille dell’Osservatorio astronomico Valle d’Aosta, Paola Catapano del Cern di Ginevra, Stefania De Pascale dell’Università Federico II di Napoli per il progetto Rebus, Massimo Cavaliere, direttore generale della Città della Scienza di Napoli, Giuseppe Cataldo dalla Nasa, Paolo Bellutta da Pasadena e Paolo Navone del Turin Space Activity. In programma anche il collegamento con il Festival delle Conoscenze a Novi Ligure e in particolare con l’autore e conduttore televisivo Piero Chiambretti.

Sarà questa l’occasione per “Spazio alla Conoscenza” di varcare i confini novesi. Procida rappresenta la “fase conclusiva di un percorso”, ma al tempo stesso un punto di partenza per investire ancor di più tempo, volontà e risorse nella scienza e tecnologia: è l’isola che non isola, emblema dell’esplorazione, della sperimentazione e della ricerca; a questo laboratorio culturale circondato da mare e beni naturali appartiene anche il Ciampini-Boccardo.