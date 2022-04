Mountain bike: Pichetto terzo a Caneva, Moncalvo sfiora la top 10

CANEVA (PORDENONE) — Trasferta in Friuli per Simone Pichetto e Pietro Moncalvo, portacolori della squadra novese di mountain bike I Cinghiali. Al Caneva Trophy del circuito di Italian Bike Cup, Pichetto si è esibito in una prestazione di rilievo, conquistando il terzo gradino del podio nella categoria Esordienti. Tra gli Allievi, Moncalvo ha sfiorato la top ten di giornata chiudendo undicesimo.

Anche il gruppo dei giovanissimi è stato impegnato in gara, ma a Canelli, per la prima prova dell’Mtb Trophy 2022. I biker di Novi Ligure coordinati da Stefano Melotto e Giulio Ghezzi hanno dimostrato di saper fare squadra soprattutto nei momenti che contano. Mirco Paveto, in particolare, ha partecipato a una gara su strada. Alla sua prima esperienza del genere, la sua presenza è un primo passo della scuola novese verso altre discipline ciclistiche oltre quelle del fuoristrada.

