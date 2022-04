Alessandria, schianto sull'A21: muore il bimbo e poi il padre. Un arresto

ALESSANDRIA - La tragedia si è consumata in pochi attimi, la scorsa notte, sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Casteggio e Voghera (in provincia di Pavia), in direzione del capoluogo piemontese.

Sono morti un bambino di 11 anni e il padre di 45. L’11enne è rimasto vittima di un primo impatto, un tamponamento. Il padre, invece, è stato investito da un'auto in transito, l'uomo era sceso dalla macchina per tentare di soccorrere il bambino. Con lui viaggiava anche la moglie e altri tre figli.

Il pirata della strada, dopo aver urtato il 45enne, si sarebbe fermato per poi scappare mentre, sull’asfalto, il cuore del cittadino francese si stava fermando. L’allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada.

I soccorsi e le indagini

Mentre i soccorsi hanno tentato l’impossibile per salvare il bambino e il suo papà, purtroppo invano, e mettevano al sicuro le altre persone coinvolte (poi trasportate in ospedale per accertamenti), la Polstrada ha diramato l’allarme per individuare l'auto in fuga.

La vettura è stata rintracciata, poco dopo, dai Carabinieri nell’Acquese. I militari hanno notato un'auto che riportava evidenti segni di un incidente e non hanno creduto alle vaghe spiegazioni fornite dal conducente. Dopo un controllo incrociato con la centrale, è emerso che quell'auto poteva essere quella che, poco prima, aveva investito il 45enne. Così, i militari, l'hanno immediatamente bloccata.

Poco si sa sull’operazione, perché gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Si sa, però, che una volta bloccata l'auto, ad Acqui, sono arrivati anche gli agenti della Polstrada di San Michele che ora stanno svolgendo le indagini sui fatti.

Da quanto abbiamo appreso, l’automobilista è stato arrestato. Si ipotizzano l'omicidio stradale e l'omissione di soccorso.

Intanto, sempre la Polstrada sta svolgendo accertamenti anche sul primo impatto: l'auto della famiglia francese è stata tamponata da una vettura sulla quale viaggiava una famiglia di Casale.