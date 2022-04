Laura Gualtieri diventa Frida sul palcoscenico del Giacometti

NOVI LIGURE — Questa sera al teatro Giacometti di Novi Ligure appuntamento con una delle icone dell’arte del Novecento. “Cara Frida” è il titolo dello spettacolo firmato dal Teatro del Rimbombo che andrà in scena alle 21.00. Il testo, che vede protagonista Laura Gualtieri, è stato scritto da Daniela Castrogiovanni, Marta Mantero, Massimiliano Viola ed Eleonora Zampierolo; regia di Francesca Mazzarello e Ilaria Saccà.

La trama è costruita su un monologo per raccontare una donna, un’amante, una figlia, un’artista. Una danza di eventi, emozioni, pensieri. I quali raccontano non solo l’icona Frida Kahlo, ma anche la forza di altre donne, che hanno saputo affrontare il loro tempo e difendere uno spazio di espressione nonostante il contesto storico in cui hanno vissuto. Prenotazioni via Whatsapp al numero 339 3055082.