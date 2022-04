"Nati per leggere", un albo in dono ai bimbi dell'asilo

NOVI LIGURE — Mentre prosegue la distribuzione del libro dono ai nuovi nati – i neogenitori lo ricevono al momento della registrazione della nascita grazie alla collaborazione tra la biblioteca e l’ufficio di Stato civile – un altro progetto destinato ai più piccoli ha preso il via a Novi Ligure. Si tratta della consegna di un “albo dono” ai bimbi che entrano nella scuola dell’infanzia.

«Siamo felici di poter aggiungere all’obiettivo del programma nazionale Nati per Leggere, cui la biblioteca partecipa da vent’anni, questa ulteriore, bella iniziativa. L’intento è quello di rinforzare il contatto con i libri attraverso la lettura ad alta voce in famiglia», dice l’assessore all’Istruzione Andrea Sisti che, insieme al sindaco Gian Paolo Cabella, è intervenuto al primo incontro presso i giardini dell’asilo Garibaldi.

Anche i successivi si terranno all’aperto, presso le scuole dell’infanzia, in collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici. Le nuove disposizioni per contrastare la pandemia consentiranno infatti di avere un contatto ravvicinato con bambini e famiglie della fascia da 0 a 6 anni. L’invito a partecipare è esteso a un membro per ogni famiglia coinvolta.