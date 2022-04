Primo Maggio: spazio alla musica, con lo sguardo su Pernigotti

NOVI LIGURE — La manifestazione provinciale per il Primo Maggio quest’anno si terrà a Casale Monferrato, ma anche a Novi Ligure i sindacati hanno voluto organizzare un importante raduno per la Festa dei lavoratori. In segno di vicinanza ai dipendenti della Pernigotti, quest’anno la manifestazione si terrà nei pressi della fabbrica, nel piazzale antistante lo stadio Girardengo.

Alle 9.30, si terrà un minuto di raccoglimento presso il monumento ai caduti sul lavoro di via Garibaldi, all’angolo con via Baiardi. Alle 10.00 poi ci si sposterà in viale Rimembranza, dove è previsto l’intervento del sindaco Gian Paolo Cabella, del presidente del consiglio comunale Oscar Poletto, dei rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl e Uil. A concludere la manifestazione saranno i rappresentanti sindacali dello stabilimento Pernigotti.

Non solo musica, ma anche riflessioni sull’attualità che ci circonda: il Primo Maggio della Soms di Novi (via Cavanna 12) riunirà questi due aspetti. Dalle 11.30 fino a sera, si susseguiranno vari momenti. Il concerto, organizzato dall’associazione Fantomatica, ritorna dal vivo. Saranno tre i gruppi musicali che si esibiranno, Quok, Westeria e Majin Blues, a cui si aggiungeranno molti musicisti ospiti fino alla jam session finale. A discutere di “Lavoro, diritti, pace, uguaglianza e pari opportunità: la dignità negata? Esperienze, confronti, informazione”, saranno, fra gli altri, il sindacalista Gianni Alioti, Nadia Biancato, presidente della Consulta Pari Opportunità di Alessandria, e l’associazione NonfinisceQueer.