Plastipol raggiunge la salvezza

ALESSANDRIA – Missione compiuta: l’Alessandria Volley espugna 1-3 il campo della Nuova Elva Occimiano e mantiene il terzo posto arrivando a sole tre lunghezze dalle ‘cugine’ che oggettivamente dalla gara di ieri sera non avevano più nulla da chiedere.

I primi due set sono una sinfonia delle ospiti che chiudono in scioltezza e velocità 12-25 e 13-25, poi arriva la reazione delle ragazze di Gombi che nel terzo parziale con uno scatto di orgoglio vincono 25-20 ma con lo stesso punteggio cedono poi nel quarto certificando i tre punti per le alessandrine. La vittoria, comunque importante, risulta però superflua perché la Safa2000 viene piegata 3-0 in casa dalla capolista Lilliput, che stacca così le ragazze di Gombi di ben dieci lunghezze nella classifica finale. Bene anche la Cantine Rasore che con il 3-1 (25-14 25-19 20-25 25-15) alla PlayAsti rafforza il sesto posto in graduatoria e, nonostante un passaggio a vuoto nel terzo set, dimostra di essersi meritata la salvezza con otto punti di vantaggio sull’ultimo posto per i playout. Non ne approfitta per un sorpasso che non le avrebbe evitato i playout ma l’avrebbe fatta partire da una posizione migliore di classifica la Zs Ch Valenza: a Torino la penultima in classifica To.Volley si impone 3-0 (25-18 25-21 25-19) raccogliendo una delle quattro vittorie stagionali e condanna le orafe al terz’ultimo posto.

Poker di vittorie, La Bollente prepara i playoff per la A Novi passa in casa di Alto Canavese. Arredo Frigo, quinto successo in fila. Casale è sesta

Nella C maschile serviva una vittoria piena alla Plastipol per essere certa di evitare la lotteria dei playout contro il debole Parella Torino ed è arrivata: il 3-1 (25-21 25-19 23-25 25-9) con cui gli ovadesi hanno regolato gli avversari ha avuto un momento di indecisione solo nel terzo parziale, concesso ai vantaggi, ma già nel quarto il 25-9 finale dimostra la voglia di vincere messa in campo dai padroni di casa. Con loro è momentaneamente salva anche l’Hasta Volley che piega 3-0 il Nuncas nello scontro diretto: il risultato di Altiora – Cus Torino di oggi deciderà chi delle due dovrà disputare i playout. In serie D bastava un punto al Gavi Volley per cementare la terza piazza e un punto è arrivato nella sconfitta 3-2 (25-18 22-25 25-21 14-25 15-8) sul campo della To.Play: passate due volte in svantaggio le ragazze di Quagliozzi hanno sempre replicato a dovere, cedendo poi il tiebreak quando oramai non contava più nulla per la loro classifica. Nella maschile seconda vittoria della Cetip-Makhymo Acqui Terme nel gironcino playoff: stavolta a cadere 3-0 (25-21 27-25 25-20) è il Volley Novara mentre oggi pomeriggio Alessandria dopo la sconfitta a Mondovì cercherà riscatto a Domodossola.