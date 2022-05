Pasta e fagioli, serata con i Lions per aiutare Anffas e scuola

CAPRIATA D’ORBA — Cena e raccolta fondi per il Lions Club di Novi Ligure, che sabato 7 maggio organizza alla Saoms di Capriata d’Orba una serata a base di pasta e fagioli. Il ricavato sarà devoluto all’Anffas di Novi Ligure e al progetto “Fai spazio al cibo in serra”, dell’istituto scolastico novese Ciampini Boccardo. Info e prenotazioni al numero 333 5202086 o via mail all’indirizzo bajardiantonio@gmail.com. Costo 25 euro.