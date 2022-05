Barocco, un viaggio nel tempo alla scoperta dei capolavori novesi

NOVI LIGURE — Proseguono a Novi Ligure gli incontri della rassegna “Storia e bellezza tra Appennino e pianura”, organizzata dall’associazione FormaCivicaNovi. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 5 maggio, alle 21.00, presso la Casa del Giovane di via Gagliuffi. La serata vedrà la partecipazione di Chiara Vignola, direttrice del Museo dei Campionissimi, che accompagnerà i partecipanti in una sorta di invito alla visita della mostra “Di Segni e Miraggi” nella quale sono esposte opere provenienti da collezioni private e, quindi, normalmente non accessibili al pubblico.

Si tratta quindi un una vera e propria finestra aperta sull’arte barocca, elemento stilistico predominante nel nostro territorio ma che possiamo apprezzare grazie, quasi esclusivamente, a rare raccolte museali (quelle del Museo dei Campionissimi a Novi Ligure, del Museo Diocesano a Tortona e dell’ex Convento dei Cappuccini a Voltaggio) e ai tesori d’arte custoditi nelle chiese.

Grazie a Chiara Vignola, invece, sarà possibile allargare questo orizzonte ad altre opere, anche di soggetto non religioso, come se potessimo tornare indietro nel tempo, nel XVII e XVIII secolo, e dare uno sguardo all’interno di quei numerosi palazzi barocchi che caratterizzano ancor oggi l’aspetto delle vie principali del centro storico di Novi Ligure.

Questo appuntamento sarà il primo di quel “trittico barocco” che caratterizzerà il programma di “Storia e bellezza tra Appennino e pianura” per questo mese di maggio: seguiranno infatti due incontri, il 12 maggio con Francesca Regoli e il 19 maggio con Silvia Balostro, dedicati ad opere d’arte presenti nel nostro territorio tra fine XVI secolo e il XVIII secolo, ma che spesso, pur avendole sotto gli occhi, non ne intuiamo significato e valore.

Il programma, tutto al femminile, di questa rassegna si concluderà il 9 giugno con Simona Nina Borgia, che racconterà uso artistico e simbologie floreali nell’arte, e con Letizia Defranchi, che ci accompagnerà alla scoperta del Futurismo, espressione artistica che ha lasciato eredità importanti, e insospettate, nelle nostra vita di tutti i giorni.