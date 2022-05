I borghi liguri di Leardo Traverso in mostra per solidarietà

CARROSIO — Per due fine settimana a Carrosio sarà possibile ammirare gli antichi borghi liguri di Leardo Traverso, che realizza borghi in miniatura e natività, esposti in passato anche all’Arena di Verona. La mostra, all’ex asilo Santa Croce, sarà aperta sabato 7 e domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 18.30, e poi di nuovo sabato 14 e domenica 15 maggio, con il medesimo orario.

L’ingresso è a offerta. Il ricavato sarà devoluto a favore dell’iniziativa “Una protesi per Giorgia”. Giorgia Monte, genovese di 27 anni, ha perso una gamba a causa di un linfoma e di un’operazione chirurgica malriuscita. Per aiutarla è stata avviata una raccolta fondi.

La mostra degli antichi borghi liguri di Leardo Traverso è organizzata dalla proloco di Carrosio, che ha già stilato il calendario di iniziative per i prossimi mesi. Tra le altre, domenica 19 giugno sarà la volta del pranzo “Sicilia-Carrosio”, mentre dal 10 al 17 luglio si terrà il torneo dei rioni. Sabato 6 agosto “infarinata di stelle” con il Gast, Gruppo arquatese astrofili, e la farinata di Carbonara Scrivia. Il 4 settembre poi sarà la volta della tradizionale fiera di Santa Croce.