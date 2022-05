La Festa di Primavera diventa maggiorenne e torna in grande stile

SERRAVALLE SCRIVIA — Domenica 8 maggio torna in piazza Bosio a Serravalle Scrivia la Festa di Primavera, giunta alla 18esima edizione. E per festeggiare la “maggiore età” lo fa in grande stile con un programma che, oltre ai tradizionali stand di floricoltura e artigianato, sarà uno dei più ricchi di iniziative, attrazioni, curiosità, attività degli ultimi anni.

Spiega l’assessore al Turismo Marina Carrega: «Sono due anni che non viene fatta la Festa di Primavera a causa dell’emergenza sanitaria. Quest’anno abbiamo voluto creare un ambiente per bambini e per adulti in cui ci fossero, oltre agli stand, tanti eventi e attrazioni con bellissimi laboratori per bambini curati dalla biblioteca comunale e dall’associazione Amici dell’Arte. Volevamo che questa edizione della Festa di Primavera fosse davvero un momento ricco e stimolante per tutti».

Quest’anno la presenza delle associazioni locali sarà davvero importante: protagonista indiscussa la proloco, che allestirà uno speciale pranzo di primavera e preparerà prelibatezze durante tutta la giornata.

Da non perdere lo stand illustrativo del primo Museo dell’Apicoltura in Piemonte, “Il Maglietto” di Novi Ligure, situato in località Merella. Contestualmente sarà esposta la mostra fotografica “Il meraviglioso mondo delle api” realizzata dall’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia. Gli Amici dell’Arte saranno presenti anche con l’angolo dei selfie per i piccini (un grande fondale a tema primaverile che i bambini potranno contribuire a dipingere e poi fotografarsi con i genitori), con una mostra di pittura e per la visita agli oratori e all’area museale situata presso il Palazzo Municipale.

Il Giardino Botanico Spinarosa, che si trova in località Fighetto a Borghetto di Borbera, sarà presente con un proprio stand illustrativo. E poi… la scuola di Ballo Bailaché, la Croce Rossa (l’8 maggio ricorre anche la giornata internazionale della Croce Rossa), spettacoli di giocoleria a cura dei volontari del Thabarwa Nature Center, una suggestiva esposizione di trattori d’epoca, la sbalorditiva dimostrazione di un’esercitazione cinofila da parte degli esperti della Protezione Civile.

Gli stand apriranno alle 10.00, a mezzogiorno è previsto il pranzo mentre le altre attività prenderanno il via a partire dalle 15.00.