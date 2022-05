Serravalle, una messa per la Giornata della Croce Rossa

SERRAVALLE SCRIVIA — In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, domani 8 maggio a Serravalle Scrivia sarà celebrata una messa per tutti i soccorritori. L’appuntamento è alle 11.00 presso la chiesa di Ca’ del Sole. E fino a domani la bandiera della Croce Rossa sarà esposta dalla finestra dell’ufficio del sindaco, in municipio [nella foto, la consegna della bandiera al sindaco Alberto Carbone da parte del commissario del comitato Cri di Serravalle Massimo Repetto].