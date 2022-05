Sul circuito di Vallelunga Tiezzi conferma il suo momento d'oro

VALLELUNGA (ROMA) — Cesare Tiezzi prosegue la propria cavalcata trionfale nella categoria Moto 3 del Civ, il campionato nazionale di velocità organizzato dalla Federazione motociclistica italiana. Il pilota di Novi Ligure, 17 anni, lo scorso weekend sul circuito di Vallelunga ha ottenuto un secondo e un terzo posto e ora è a soli quattro punti dal primo in classifica generale.

In Gara 1, sabato, Tiezzi ha lottato fin dall’inizio per le prime posizioni e ha chiuso terzo, a soli 3 millesimi dal secondo. In Gara 2, domenica, il pilota novese ha condotto per buona parte in testa, concludendo al secondo posto.

Con i due podi ottenuti – in totale sono quattro in altrettante gare – Cesare Tiezzi si colloca al secondo posto della classifica generale provvisoria con 77 punti, a sole quattro lunghezze dal primo (l’italiano Nicola Fabio Carraro), confermando un ottimo rendimento che fa ben sperare per il proseguimento del campionato: prossimo appuntamento il 19 giugno al Mugello.