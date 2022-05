Tra cabaret e musica, il Giacometti diventa un "Caffè Cantante"

NOVI LIGURE — Venerdì 13 maggio al teatro Giacometti di Novi Ligure va in scena lo spettacolo “Caffè Cantante” con gli attori del Rimbombo (ore 21.00). Lo spettacolo, un mix di cabaret e improvvisazione, è una rivisitazione moderna di un grande classico nato a Parigi e diffusosi a macchia d’olio a cavallo tra Ottocento e Novecento: il caffè cantante appunto, padre del più moderno varietà.

«Un teatro che non è teatro, ma locale, luogo d’incontro, d’arte, di cultura, di musica. In cui si mangia e si beve e tra l’una e l’altra cosa si ascolta il gioco degli attori e dei musicisti. Ci si diverte a mettere in scena di tutto, dai capolavori senza tempo alle battute pessime, sfruttando l’occasione per provarsi e sperimentare», commentano dalla compagnia.

Prenotazione obbligatoria al 339 3055082. Ingresso 10 euro.