Elezioni a Carrosio, ecco chi scende in pista: tutti i candidati

CARROSIO — Il prossimo 12 giugno anche a Carrosio si vota per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. L’attuale primo cittadino Valerio Cassano è al terzo mandato (nel 2017 venne eletto con un plebiscito e ottenne l’81,7 per cento dei consensi) e non può ripresentarsi.

Per Carrosio: Corrado Guglielmino

Al suo posto, per la maggioranza, ci sarà Corrado Guglielmino, assessore e ora aspirante sindaco. Con la lista “Per Carrosio” saranno candidati anche Emanuele Persegona (49 anni), vicesindaco, Barbara Musso (49), Marco Rizzon (49), Alessandro Traverso (43), Sacha Iacopo Ruben Traverso (36), Sonia Maria Traverso (24) e lo stesso Valerio Cassano (64).

Alternativa Civica: Gianni Traverso

L’opposizione consiliare sarà rappresentata da Giovanni Battista Traverso. Con la lista “Alternativa civica” si presentano inoltre Virgilia Sessarego (62 anni), Massimo Campora (56), Ines Guglielmino (59), Luca Rebora (36), Fausto Dameri (59), Mirco Paganetto (59), Monica Maruffo (57).

Guardiamo Avanti: Fabio Petrucci

La terza e ultima lista, “Guardiamo Avanti”, candida a sindaco Fabio Petrucci, imprenditore e presidente del Carrosio Calcio. Aspiranti consiglieri Antonella Odino (56 anni), Claudio Ferretti (63), Davide Romanelli (48), Francesca Maria Marchelli (34), Marino Riva (57), Simone Calogero (33), Stefania Valeria Vera Garcia (20).