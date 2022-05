Pista di atletica in stato pietoso: «I soldi ci sono, rifatela»

NOVI LIGURE — Visto che i soldi nelle casse comunali ci sono, si intervenga con rapidità sulla pista di atletica di Novi Ligure. Lo chiedono gli “Amici della pista”, che da tempo hanno intrapreso una battaglia per la sistemazione della struttura sportiva, all’interno dello stadio Girardengo.

«Negli ultimi mesi non è stato per nulla facile capire cosa accadesse in municipio, ma non possiamo nascondere il nostro stupore quando abbiamo appreso che il Comune avrebbe in cassa circa 1,3 milioni di euro non spesi: ci auguriamo che parte di quella cifra sia destinata al rifacimento della nostra pista di atletica», dice il gruppo di fruitori della struttura. Un luogo importante, non solo per gli appassionati o i corridori, visto che la pista è a disposizione delle società sportive ma anche dei bambini e delle scuole.

Pista d'atletica, la protesta degli sportivi: «Condizioni pessime» «La struttura è usata anche dalle scuole ma è in uno stato indecente. Novi Ligure è città dello sport e merita di meglio»

«Da gennaio, quando abbiamo denunciato per la prima volta lo stato di dissesto e trascuratezza in cui versa la pista di atletica dello stadio comunale, abbiamo ricevuto le rassicurazioni dell’assessore allo Sport e del vicesindaco. Addirittura è stata fatta circolare la planimetria di un progetto dato per imminente, ma da cinque mesi sulla pista è calato il più totale silenzio», dicono.

Eppure la scorsa domenica circa 140 bambini fino agli 11 anni, novesi e provenienti da tutta la provincia, hanno occupato festosamente lo stadio in occasione della seconda tappa del Trofeo Esordienti Fidal, con prove nelle discipline di lancio e di velocità sui 50 metri. «Una grande giornata di sport, nella quale però non pochi sono stati i commenti poco onorevoli sullo stato pietoso della nostra pista», dicono.

Da qualche settimana, con la bella stagione, le scuole sono tornate a calcare l’ovale dello stadio Girardengo. «Quei 400 metri di pista sono un patrimonio dell’intera città, pertanto sollecitiamo il sindaco e la giunta a mantenere la parola data: se ritengono davvero la ricostruzione della pista una priorità, lo dimostrino coi fatti e diano alla nostra città una struttura all’altezza della storia sportiva di Novi Ligure», concludono gli “Amici della pista”.