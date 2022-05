Nuova Elva, la prima vittoria. Acqui è in C

OCCIMIANO - Primo acuto, nei playoff di C femminile, per Nuova Elva Occimiano. Un successo netto, e veloce, per la squadra di Giorgio Gombi, tre set in scioltezza su Safa Torino, 25/15 25/14, 25/16.

Nell'altro girone Alessandria Volley cede solo al tiebreak a Isil Almese, dopo aver recuperato due volte: alle padrone di casa il primo parziale, 25/17, le ragazze di Ruscigni pareggiano, 20/25, inseguono di nuovo, 25/21, ma dominano il quarto, 18/25. E il quinto è una lotta punto a punto, che Isil chiude 15/13.

Oggi, alle 18, ad Alba, gioca Zs Ch Valenza, contro El Gall, in classifica due punti sotto le orafe, che vogliono consolidare la posizione nel girone per tenere la categoria.

D, primo acuto Alessandria

Nei playoff della serie D femminile ancora uno stop per Gavi Pirates, in gara solo nel terzo set contro una delle due capoliste, Hajro Tetti Novara, 25/13, 25/13, 25/22 per le padrone di casa

In D maschile prima vittoria per Alessandria Volley, con Lasalliano, 3/1: primo due parziali conquistati, 25/19 25/23, accorciano gli ospiti 11/25, ma la formazione del presidente Andrea La Rosa chiude 25/20 e conquista i primi tre punti della seconda fase.

Cetip Makhymo Acqui ha riposato, ma la promozione in C è matematica da una settimana. Un grande risultato per i ragazzi di Roberto Varano, un gruppo composto da molti Under 19 e Under 17. Proprio l'Under 17, campione territoriale, targata Pbl Cavallero Serramenti, giocherà oggi la final four per il titolo regionale: semifinale questa mattina, alle 10.15, contro Cuneo, le altre formazioni qualificate sono Parella Torino e Pivielle.