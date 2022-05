Referendum sulla giustizia, un incontro con magistrati e avvocati

NOVI LIGURE — Iniziativa oggi a Novi Ligure organizzata dal comitato per il Sì ai referendum sulla giustizia. Alle 18.00, presso il salone di Palazzo Pallavicini (il municipio di via Giacometti), si terrà un incontro con il magistrato Riccardo Ghio e con gli avvocati Lorenzo Repetti, Ruggero Navarra e Aldo Nappi. Introdurrà l'avvocato Paolo Caviglia, mentre Massimo Delfino sarà chiamato a moderare il dibattito.

Dall'amministrazione comunale tengono a precisare che l'iniziativa, nonostante si svolga a Palazzo Pallavicini, «non è in alcun modo riconducibile all'amministrazione stessa». La sala, spiegano dal Comune, «è stata richiesta dagli organizzatori dell’evento ed è disponibile – a parità di condizioni – anche per gli altri movimenti impegnati nella campagna referendaria. Nel dibattito informativo in programma questa sera sono rappresentate tutte le opinioni in merito ai quesiti referendari».

Per le iniziative di carattere politico, solitamente il Comune metteva a disposizione le due sale della biblioteca civica, che però in questo momento sono interdette al pubblico per lavori di manutenzione.