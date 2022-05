Al Ciampini Boccardo gli studenti scoprono l'agricoltura

NOVI LIGURE — Gli studenti dell’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure lanciano una raccolta fondi per far nascere un orto diffuso. La campagna, realizzata nell’ambito del progetto Donoscuola di Fondazione Crt, permetterà di riqualificare la serra della scuola per la coltura idroponica, e di creare un orto diffuso aperto alla comunità.

Al Ciampini Boccardo colture idroponiche in serra e orto diffuso Progetto della scuola di Novi Ligure, che ora ha lanciato una raccolta fondi per acquistare il materiale necessario

Tutte le foto sono di Bruno Gallizzi