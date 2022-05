Club Italia: golf e auto d'epoca, tutti i vincitori di Serravalle

SERRAVALLE SCRIVIA — Grande successo per il Club Italia Golf Day, una gara con formula di gioco louisiana a coppie, di scena sabato scorso al Club di Serravalle Scrivia. La classifica della competizione ha visto al primo posto lordo la coppia formata da Lorenzo Bono e Mario Luigi Gianetti, mentre il primo posto netto è stato conquistato da Lodovico e Stefano Nava (una presenza, quest’ultima, che non è passata inosservata: è stato uno dei protagonisti della finale di Champions League vinta nel 1994 dal Milan).

Il premio per la prima coppia mista è andato a Andrea Baghino e Monica Mondini. Premi anche per Massimo Gazzaniga e Sandro Setta (2° netto), Giovanni Rossanigo e Giulietta Cabras (3° netto), Giuseppe Ferrari e Silvia Susa (nearest to the pin) e Ludovico Nava e Claudia Susa (longest drive).

Parallelamente, si è svolto anche il “concorso di eleganza” McArthurGlen Serravalle Designer Outlet, con protagoniste le automobili dei soci del Club Italia. Il premio per l’auto meglio restaurata se l’è aggiudicato Pigi Robutti per la sua Ferrari 328 GTS. La Fiat 500 Belvedere del 1954 di Alberto Boccazzi è stata giudicata l’auto meglio conservata mentre il titolo di “Best of Show” è andato a Silvano Cima con la sua Lancia Aurelia B 20.