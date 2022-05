Stranieri, per 2 giorni a Novi i consulenti del progetto Fermento

NOVI LIGURE — Per due giorni gli esperti del progetto Fermento saranno a Novi Ligure, per offrire consulenze ai cittadini stranieri. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro per l’Impiego, ha accolto la proposta dell’associazione Cambalache e ospiterà il 27 maggio e il 29 giugno il progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo e volto a creare un territorio più inclusivo per i cittadini stranieri.

Lo staff del progetto Fermento sarà presente a Novi Ligure presso lo Sportello Immigrati (ufficio Urp) venerdì 27 maggio dalle 9 alle 12 e mercoledì 29 giugno dalle 14 alle 17, per offrire orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio, alla formazione e all’alfabetizzazione, al lavoro e alla casa.

Sportello Immigrati, il servizio non chiude (ma viene dimezzato) Le ore di apertura saranno solamente 6 e il servizio sarà riservato agli stranieri residenti in città

«La proposta si inserisce nell’ambito delle politiche a favore dei cittadini stranieri – spiega l’assessorato agli Affari sociali – Tutto questo è in linea con l’intento, che stiamo perseguendo da anni, di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di reti e servizi di protezione sociale, raccordando e potenziando le realtà già presenti sul nostro territorio».

Lo scorso anno la giunta del sindaco Gian Paolo Cabella aveva deciso di ridurre i servizi offerti dallo Sportello Immigrati e le aperture al pubblico erano state ridotte di conseguenza, da 21 ore alla settimana a 6. La decisione aveva suscitato polemiche e in città si era svolta una manifestazione con la partecipazione di circa 150 persone.