Novi Motor Show: due giorni di super car e divertimento

NOVI LIGURE — Oggi e domani a Novi Ligure si terrà il primo Motor Show. La manifestazione automobilistica si svolgerà in piazza delle Corriere (via Pietro Isola) e in parte in piazza Dellepiane ed è organizzata dall’associazione Donna Felicità di Cosenza – la stessa che organizza anche Bravissima, lo show di Valerio Merola – da Giovanni “Vanja” Lasagna, il vulcanico pasticcere novese.

Si parte oggi alle 15.30 da piazza Dellepiane con l'esposizione di auto. In piazza delle Corriere, dalle 17.30, esibizione freestyle di motocross. Ci sarà uno spazio go-kart per i bambini e per chi vorrà provare l’ebbrezza della Formula 1 ci sarà un simulatore di guida. La giornata si concluderà alle 21.00 con una sfilata di moda e uno spettacolo musicale.

Domani in piazza delle Corriere raduno di auto, tra cui molte Ferrari che arriveranno un po’ da tutta Italia grazie al Ferrari Club di Novi. Esposizione di auto classiche, storiche, youngtimer e tuning. E anche domani ci sarà il simulatore di guida.

Ma il Motor Show non sarà l’unico evento dell’estate targata Vanja Lasagna, anzi. Sabato 25 giugno si terrà il concerto dei Big One, una delle migliori tribute band dei Pink Floyd. Sabato 9 luglio piazza delle Corriere farà da palcoscenico al ritorno di Bravissima, il talent show di Valerio Merola. Infine, il 6 agosto alle 22.00 sarà la volta del wrestling con gli atleti dell’Mc2 Sport Village di Assago.