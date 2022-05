SemCup, record di presenze per la gara di golf a Villa Carolina

CAPRIATA D’ORBA — Terza tappa per la SemCup venerdì scorso al golf club Villa Carolina di Capriata d’Orba. La gara ha fatto registrare il record stagionale di presenze, ben 96 giocatori, e per questo sono stati organizzati due circuiti con due classifiche separate.

Nel circuito sulle buche 1-9, primo posto lordo per la coppia Jacopo e Filippo Morelli. Primo netto per Alberto Macagno e Stefano Repetto, secondo per Virginia Viola e Alessandra Gambarana e terzo per Marzio Vinciguerra e Sara Moroni. Prima coppia mista per Monica Ferretti ed Edoardo Chiappini; prima coppia lady Simona Cavazzoli e Beatrice Medici. Nearest to the pin per Filippo Morelli.

Nel circuito sulle buche 10-18, primo posto lordo per la coppia Riccardo Gallazzi ed Edoardo Marchese. Primo netto per Pietro Cerruti e Callisto Bagnara, secondo per Augusto Bruschettini e Sonia Igrutinovic e terzo per Fabio Robotti e Maria Paola Milan. Prima coppia mista per Salvatore La Grotta e Michela Bailo; prima coppia lady Francesca Bibolini e Cristiana Mariotti. Nearest to the pin per Enrico Blasi e Anna Paola Romeo.

Prossima tappa della SemCup al golf club Colline del Gavi di Tassarolo il 10 giugno.