YomiWave, per il rapper di Novi primo album con Warner Music

NOVI LIGURE — Ancora pochi giorni di attesa per “Crescere – Una favola di strada”, il primo album di YomiWave, giovane rapper di Novi Ligure che lo scorso anno è stato scelto per aprire il concerto di Gué Pequeno. Il 3 giugno sulle più importanti piattaforme musicali come Spotify, iTunes Store e Apple Music sarà disponibile l’album completo, mentre il primo singolo, “Sogni”, è già online su YouTube.

YomiWave, in arte Samuele Gatti, nel 2021 ha riscosso un grande successo con “Anima”, il singolo uscito con la casa discografica Believe Music Italia. Ora, a un anno esatto di distanza, il 20enne di Novi Ligure prova il grande balzo con un’opera completa e di spessore.

In “Crescere”, Samuele racconta di una adolescenza difficile, con la scomparsa in tenera età della figura paterna che lo ha reso l’unico uomo della famiglia. Con la madre hanno affrontato situazioni difficili, superate con forza e voglia di fare. Non a caso nella musica di YomiWave il senso di riscatto è ben percepibile, insieme a una vena malinconica e un po’ pop che va a rispecchiare il suo passato e la voglia di cambiare il futuro.

Per Samuele la “strada” è come i piani di un palazzo, da cui si può solo salire o scendere. Per vincere bisogna salire, certo, ma la discesa non è necessariamente un male: è un segno di umiltà verso coloro che ancora oggi lottano contro le difficoltà, ed è un modo per ricordare da dove si è venuti.

Il progetto di YomiWave esce sotto Warner Music Italia, precisamente con l’etichetta della divisione Ada Music Italy, una importante major nel panorama discografico italiano. Una grande opportunità per Samuele Gatti e suo team, che si aspettano grandi cose per il futuro. L’album è stato prodotto da Giovanni Frattoni, che ha dato a “Crescere” un’impronta sonora ben delineata, in cui YomiWave ha potuto esprimere tutto se stesso.