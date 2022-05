I Matt'Attori tornano in scena con una commedia dialettale

NOVI LIGURE — I Matt’Attori di Novi Ligure tornano a calcare il palcoscenico. La compagnia amatoriale sarà sabato al teatro Giacometti con una brillante commedia dialettale in tre atti: “Vestiti su misura”, scritta da Maurizio Barzizza, con l’adattamento del compianto collega di scena, Fausto Percivale.

Tutte le rappresentazioni dei Matt’Attori hanno come finalità la raccolta fondi per il sostegno alla Casa del Giovane della parrocchia di San Pietro in Novi Ligure o di altri enti benefici, essendo la compagnia attiva nelle collaborazioni anche con altre associazioni di volontariato.

In questa divertente commedia, amori più o meno nascosti, amicizie, tradimenti ed equivoci si ingarbugliano tra i fili della sartoria di Francesco e della sorella Teresa, tra lavoranti innamorati, amici impiccioni e clienti facoltosi giunti addirittura dalla Francia a turbare la quiete della sartoria.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Atelier Giacometti. Appuntamento sabato 4 giugno alle 21. In scena Fulvio Ghiara, Silvana Pareto, Vincenzo Chiesa, Paolo Sterpi, Vittorio Daghino, Valeria Spada, Cristina Noè, Alessandro Marino, Carlo Traverso, Silvana Daglio, Fabio ed Enrico Barbirato, Daniele Adduci.

Non è prevista una prevendita e pertanto i biglietti sono acquistabili solo direttamente alla cassa del Teatro la sera stessa dello spettacolo, fino a esaurimento dei posti disponibili. Obbligatoria mascherina Ffp2, non è richiesto il green pass.