Il maltempo non ferma Fest'Acos. E ora appuntamento a Gavi

NOVI LIGURE — Il maltempo non ha fermato la venticinquesima edizione di Fest’Acos, la manifestazione promossa dal Gruppo Acos. In tanti, nonostante la pioggia e le temperature più autunnali che estive, hanno raggiunto il parco dell’acquedotto Pagella Bottazzi di Novi Ligure per una giornata che ha visto protagoniste le associazioni sportive e di volontariato del territorio.

Intanto il programma degli eventi prosegue. Il 7 giugno, per la prima volta, Fest’Acos farà tappa a Gavi dove con un doppio spettacolo al teatro Civico (ore 10.00 e ore 21.00), dove è in programma il musical “La voce rapita” a cura dell’associazione musicale “A.F. Lavagnino” (direttore artistico Carlo Chiddemi). A partire dalle 21.00 ci sarà anche una diretta streaming dell’evento sul canale YouTube del gruppo Acos.

Si tratta di un progetto didattico rivolto alla vocalità dei bambini attraverso un approccio mirato al mondo del musical e del teatro. I brani presenti nell’opera sono un vero e proprio trattato di vocalità mirato all’infanzia. Sono presenti facili melodie, arie più articolate, canoni, duetti, brevi contrappunti, mentre i generi musicali spaziano dalla tradizione classica al rock, con ritmi e colori che attingono anche da contaminazioni multietniche. Protagonisti saranno gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola elementare di Gavi.