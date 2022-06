Giro dell'Appennino al via: strade chiuse e orari di passaggio

PASTURANA — Si corre oggi l’83esimo Giro dell’Appennino, la manifestazione ciclistica per professionisti organizzata dall’Us Pontedecimo. Il ritrovo degli atleti sarà a Pasturana, dove saranno accolti dalla banda, ma il via ufficiale si terrà sulla 35 bis dei Giovi, di fronte allo stabilimento Novi Elah Dufour.

Dopo un ampio giro in valle Scrivia, il gruppo ritornerà a Pasturana per il primo traguardo volante di giornata e poi si dirigerà verso l’Appennino scavalcando la salita della Castagnola ed entrando in territorio ligure per poi concludersi a Genova intorno alla 15.30, non prima di aver affrontato le rampe della salita della Madonna della Guardia.

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione alle interruzioni della viabilità. I corridori partiranno dallo stabilimento dolciario alle 11.00 e secondo il cronoprogramma della corsa pochi minuti dopo saranno all’Outlet di Serravalle Scrivia, poi svolteranno verso la 35 ter: alle 11.12 saranno a Cassano Spinola e alle 11.22 a Villalvernia. Alle 11.30 arriveranno a Pozzolo Formigaro e alle 11.40 a Novi Ligure (transiteranno in via Manzoni, viale Rimembranza, via Crispi, via Pietro Isola, via Trattato di Bruxelles e viale Romita) e poi si dirigeranno verso Pasturana, dove arriveranno alle 11.50.

Poi proseguiranno lungo la provinciale della val Lemme verso Basaluzzo (11,56), Francavilla Bisio (12.02), Gavi (12.16), Carrosio (12.23) e Voltaggio (12.31). Successivamente affronteranno la salita verso Fraconalto, dove arriveranno alle 12.40. Da lì in poi, la corsa proseguirà in territorio ligure.